В Коломне состоится православная выставка-форум «Радость Слова»

Фото: пресс-служба выставки-форума «Радость Слова»

Выставка-форум «Радость Слова» будет проходить в Коломне 23 и 24 апреля. Организаторами выступают Издательский Совет и Коломенская епархия РПЦ. Об этом сообщает пресс-служба форума.



Мероприятие откроется в Конькобежном центре Коломны в полдень.

«Гости смогут посетить книжную выставку. Затем в первый день состоится панельная дискуссия, а после неё — встреча с протоиереем Олегом Стеняевым. На второй день запланирована презентация международного конкурса «Лето Господне», семинар по организации фондов православной литературы в общественных библиотеках и презентация учебников для бакалавриата», — говорится в сообщении.
Выставка-форум приурочена к важному событию — на два дня в Коломну привезут ковчег с частицей мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского.
Лев Каштанов

