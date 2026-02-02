Депутат Мособлдумы Голубев отметил важность поддержки семей с детьми
Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов подмосковных и федеральных властей и важной частью программы партии «Единая Россия». Об этом напомнил депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.
Помощь семьям с детьми включает в себя ряд различных льгот и выплат.
«Это вклад в то, чтобы наши дети росли достойными гражданами и сами со временем становились заботливыми родителями. Пусть в каждом доме Подмосковья звучит детский смех, живет тепло, опора и взаимопонимание — это и есть залог будущего», — сказал Андрей Голубев.Такую поддержку получила, в частности, семья каширян Алёны и Сергея. У них недавно родился малыш, и теперь они планируют приобрести дом, используя для этого материнский капитал. Алёна также получила единовременную выплату за рождение ребёнка. Кроме того, ей начисляют ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.
В администрации округа напомнили, что с 1 февраля в России вступила в силу ежегодная индексация федеральных мер социальной поддержки семей с детьми в рамках Народной программы «Единой России». В частности, маткапитал увеличился на 5,6%. Выросли также пособия и другие выплаты.