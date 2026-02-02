Депутат Мособлдумы Голубев отметил важность поддержки семей с детьми

02 февраля 2026, 10:44

Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов подмосковных и федеральных властей и важной частью программы партии «Единая Россия». Об этом напомнил депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.





Помощь семьям с детьми включает в себя ряд различных льгот и выплат.





«Это вклад в то, чтобы наши дети росли достойными гражданами и сами со временем становились заботливыми родителями. Пусть в каждом доме Подмосковья звучит детский смех, живет тепло, опора и взаимопонимание — это и есть залог будущего», — сказал Андрей Голубев.