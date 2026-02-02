Новый дом в ЖК «Зеленый Оазис-Город» поставлен на кадастровый учет

02 февраля 2026, 09:23

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Зеленый Оазис-Город» завершена постановка на кадастровый учет нового многоквартирного дома. Теперь участники долевого строительства могут оформлять право собственности на жилье, прикрепляться к медицинским учреждениям, записывать детей в школы и детские сады, а также проводить другие юридически значимые процедуры, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.