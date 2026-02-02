Новый дом в ЖК «Зеленый Оазис-Город» поставлен на кадастровый учет
В жилом комплексе «Зеленый Оазис-Город» завершена постановка на кадастровый учет нового многоквартирного дома. Теперь участники долевого строительства могут оформлять право собственности на жилье, прикрепляться к медицинским учреждениям, записывать детей в школы и детские сады, а также проводить другие юридически значимые процедуры, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Кадастровый учет стал возможен благодаря взаимодействию Министерства жилищной политики Московской области и регионального Управления Росреестра. Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Дмитров, деревня Рыбаки, проезд 2-й Восточный, дом 2. Кадастровый номер — 50:04:0110501:2204.
Общая площадь дома превышает 7,8 тыс. кв. метров. В здании предусмотрено 245 квартир с различными планировочными решениями. На первых этажах размещены вместительные кладовые помещения. Во дворе планируется установка детских игровых комплексов, спортивных площадок и зон отдыха. Также проектом предусмотрены озеленение территории, устройство газонов, клумб и высадка деревьев и кустарников.
ЖК «Зеленый Оазис-Город» включает 10 жилых корпусов и находится примерно в 30 км от МКАД в направлении Ленинградского и Дмитровского шоссе. В рамках развития внутренней инфраструктуры запланировано строительство детского сада на 138 мест, школы на 400 учеников, торгового центра, фитнес-клуба, а также объектов торговли и сервиса. В трехкилометровой зоне уже работают медицинские, образовательные и торговые учреждения, спортивные центры и пункты выдачи заказов. В пешей доступности расположены два озера, а также парк, база отдыха и конный клуб.
Читайте также: