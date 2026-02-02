На заводе в Солнечногорске за год произвели 5000 тонн металлоконструкций

02 февраля 2026, 10:36

оригинал Фото: компания «Аполло»

Компания «Аполло», расположенная в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске, выпустила в прошедшем году свыше 5000 тонн металлоконструкций. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.