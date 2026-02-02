На заводе в Солнечногорске за год произвели 5000 тонн металлоконструкций
Компания «Аполло», расположенная в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске, выпустила в прошедшем году свыше 5000 тонн металлоконструкций. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Аполло» производит металлоконструкции для строительства. Это каркасы зданий, балки, колонны и фермы. Мощности завода позволяют выпускать до 1700 тонн продукции в месяц.
Среди реализованных проектов компании – около 100 заводов, 90 логистических комплексов, более 30 торговых центров, административные здания, спортивные объекты, школы и детсады.
Компания произвела каркасы таких зданий, как Центр обработки данных «Сбера», «Мегафона», ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга», «Сколково» и ТЦ «Метрополис».
Производственные процессы предприятия построены на основе принципов бережливого производства. Они предусматривают работу без выпуска бракованной продукции, без простоев, без перепроизводства и без лишних перевозок.
