Заместители министра ЖКХ Московской области провели личный прием жителей

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Правительстве Московской области заместители министра ЖКХ провели личный приём жителей. Люди пришли с вопросами по водоснабжению, отоплению и капремонту домов, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





Жительницу Богородского округа интересовал ход подключения деревни Тимохово к центральному водоснабжению. Специалисты министерства проведут встречу с жителями и подрядчиком, чтобы обозначить чёткий план работ.



По обращению жителя Воскресенска проверили законность установки индивидуального теплового пункта в многоквартирном доме. ИТП признали общедомовым имуществом. Фонду капремонта поручили уточнить задолженность заявителя по этому оборудованию.



Жительница Химок пожаловалась на качество капремонта фасада дома, который подрядчик выполнил в 2025 году. Администрации поручили расторгнуть контракт с недобросовестной компанией. Управляющей организации и совету дома рекомендовали провести общее собрание собственников, чтобы включить дом в регпрограмму капитального ремонта на 2026–2028 годы и заключить новый договор.



«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомлённость жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.