Заместители министра ЖКХ Московской области провели личный прием жителей
В Правительстве Московской области заместители министра ЖКХ провели личный приём жителей. Люди пришли с вопросами по водоснабжению, отоплению и капремонту домов, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Жительницу Богородского округа интересовал ход подключения деревни Тимохово к центральному водоснабжению. Специалисты министерства проведут встречу с жителями и подрядчиком, чтобы обозначить чёткий план работ.
По обращению жителя Воскресенска проверили законность установки индивидуального теплового пункта в многоквартирном доме. ИТП признали общедомовым имуществом. Фонду капремонта поручили уточнить задолженность заявителя по этому оборудованию.
Жительница Химок пожаловалась на качество капремонта фасада дома, который подрядчик выполнил в 2025 году. Администрации поручили расторгнуть контракт с недобросовестной компанией. Управляющей организации и совету дома рекомендовали провести общее собрание собственников, чтобы включить дом в регпрограмму капитального ремонта на 2026–2028 годы и заключить новый договор.
«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомлённость жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Всего на приём пришли около 15 жителей из Подольска, Наро-Фоминска, Истры и ряда других муниципалитетов. Все поручения взяли на контроль. Решение каждого вопроса будут отслеживать вплоть до полного его исполнения.