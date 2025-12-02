Депутат Мособлдумы Олег Рожнов подал в суд иск о защите чести и достоинства

02 декабря 2025, 17:43

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Наро-Фоминский суд поступило исковое заявление депутата Мособлдумы о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда.





С иском к гражданину Аверьянову обратился подмосковный парламентарий Олег Рожнов. Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».

«В иске указано, что ответчик из своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» посредством комментариев к публикациям регулярно распространяет информацию, содержащую негативную характеристику деловых качеств истца и унижающую его достоинство. Рожнов просит суд взыскать с ответчика в качестве возмещения морального вреда 100 000 рублей», – отмечается в сообщении.