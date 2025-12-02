Экс-директору «Химкинского водоканала» дали условный срок за махинации

02 декабря 2025, 14:54

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Андрея Трошкина, ранее занимавшего должность генерального директора ОАО «Химкинский водоканал» приговорили к условному сроку за хищение средств, принадлежащих предприятию. Такое решение вынес Химкинский городской суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Согласно приговору, для проведения финансовых махинаций Трошкин вступил в сговор директором по экономике «Химкинского водоканала» Е. Андроновой и выводил деньги под предлогом покрытия представительских расходов, заключая фиктивные договоры аренды на квартиру Андроновой и её матери.





«Общая сумма средств, переведённых по этим договорам, составила за период с 20217 по 2019 гг. свыше двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.