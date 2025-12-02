Достижения.рф

Водитель, лишённый прав за фальшивые номера, оспорил постановление суда

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Королёвский суд поступила жалоба на постановление о лишении водителя прав за номера без изображения российского флага.



Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».

Согласно постановлению, 16 октября мужчина управлял автомобилем Infiniti QX с заведомо подложными регистрационными знаками. Высота и толщина букв и цифр на этих номерах не соответствовали требованиям ГОСТа, а изображение флага России отсутствовало.

На судебном заседании автолюбителя признали виновным в управлении транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Его лишили права управления автомобилем на шесть месяцев.

Водитель это постановление оспорил. Слушание по жалобе назначили на 11 декабря 2025 года.

Лора Луганская

