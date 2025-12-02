Мытищинский суд рассмотрит дело обвиняемого в мошенничестве племянника Варнавы

02 декабря 2025, 11:41

оригинал Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Дело племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия о покушении на мошенничество в особо крупном размере передали в Мытищинский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба Telegram-канала «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, Георгий Варнава 5 февраля текущего года позвонил 87-летней женщине, представился сотрудником полиции, рассказал пенсионерке, что с её счёта якобы сделали перевод в пользу террористической организации, и убедил снять все деньги и передать их курьеру.





«Когда женщина попыталась снять деньги, сотрудник банка заподозрил мошенничество и обратился в полицию», — говорится в сообщении.