Мытищинский суд рассмотрит дело обвиняемого в мошенничестве племянника Варнавы
Дело племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия о покушении на мошенничество в особо крупном размере передали в Мытищинский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба Telegram-канала «Суды общей юрисдикции Московской области».
По версии обвинения, Георгий Варнава 5 февраля текущего года позвонил 87-летней женщине, представился сотрудником полиции, рассказал пенсионерке, что с её счёта якобы сделали перевод в пользу террористической организации, и убедил снять все деньги и передать их курьеру.
«Когда женщина попыталась снять деньги, сотрудник банка заподозрил мошенничество и обратился в полицию», — говорится в сообщении.В результате полицейские задержали курьера мошенников при передаче муляжа денег.