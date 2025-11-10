Проекты подмосковных школ завоевали награды архитектурного конкурса
Награды IX российского смотра-конкурса с международным участием «Наша школа» завоевали шесть проектов образовательных учреждений, реализованных в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Гран-при «Нашей школы» получил Центр адаптации слепоглухих молодых людей «Маяк» в Сергиевом Посаде, а золотого диплома в номинации «Лучший объект нового строительства» удостоилась Областная гимназия им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе.
«Мы создаем в регионе школы нового поколения — полноценные образовательные центры, где архитектура работает на развитие детей. Получение Гран-при за уникальный проект «Маяк» и золотого диплома за гимназию Примакова подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Кроме того, бронзовый диплом в номинации «Лучший объект нового строительства» получил проект школы в Королёве. Серебряный диплом в номинации «Лучший объект для повторного применения» завоевал проект школы в селе Молоково Ленинского округа. Диплома Союза московских архитекторов удостоился воспитательно-образовательный комплекс в люберецком посёлке Красково, а диплома в студенческой номинации — проект школы «Градиент» в Мытищах.