Депутат Мособлдумы Володин провёл приём граждан в Красногорске
Приём граждан по вопросам социальной поддержки провёл в Общественной приёмной партии «Единая Россия» в Красногорске депутат Московской областной Думы Роман Володин. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Все обращения взяты в работу. В ближайшее время соответствующие ходатайства будут направлены в окружное управление социальной защиты населения», — сказал Роман Володин.Участие в приёме принял также руководитель фракции «Единой России» в красногорском Совете депутатов Богдан Андриянов.
Заявления об оказании материальной помощи были приняты от четырёх красногорцев.
В администрации городского округа напомнили, что общественная приёмная партии «Единая Россия» находится по адресу: город Красногорск, улица Лесная, дом №9.