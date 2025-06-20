Депутат Мособлдумы Володин провёл приём граждан в Красногорске

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Приём граждан по вопросам социальной поддержки провёл в Общественной приёмной партии «Единая Россия» в Красногорске депутат Московской областной Думы Роман Володин. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«Все обращения взяты в работу. В ближайшее время соответствующие ходатайства будут направлены в окружное управление социальной защиты населения», — сказал Роман Володин.
Участие в приёме принял также руководитель фракции «Единой России» в красногорском Совете депутатов Богдан Андриянов.

Заявления об оказании материальной помощи были приняты от четырёх красногорцев.

В администрации городского округа напомнили, что общественная приёмная партии «Единая Россия» находится по адресу: город Красногорск, улица Лесная, дом №9.
Лев Каштанов

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