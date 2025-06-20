Воробьёв: В Подмосковье реализуются 8 из 10 контрактов, заключенных на ПМЭФ
Московская область ежегодно участвует в Петербургском международном экономическом форуме и подписывает по несколько десятков соглашений по различным проектам, из которых в дальнейшем реализуется не менее 80%. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Мы подписываем контракты и видим, что восемь из десяти реализуется. То, что громогласно подписываем здесь, находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных продуктов — и промышленных, и сельскохозяйственных — в 80% случаев», — сказал Андрей Воробьёв в интервью НТВ.Он добавил, что в настоящее время ключевым условием для зарубежных компаний стала локализация производства. Это касается и технологий, которые благодаря этому останутся в России.