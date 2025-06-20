Воробьёв: В Подмосковье реализуются 8 из 10 контрактов, заключенных на ПМЭФ

20 июня 2025, 10:55

оригинал Фото: медиасток.рф

Московская область ежегодно участвует в Петербургском международном экономическом форуме и подписывает по несколько десятков соглашений по различным проектам, из которых в дальнейшем реализуется не менее 80%. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.







«Мы подписываем контракты и видим, что восемь из десяти реализуется. То, что громогласно подписываем здесь, находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных продуктов — и промышленных, и сельскохозяйственных — в 80% случаев», — сказал Андрей Воробьёв в интервью НТВ.