Депутат Мособлдумы встретилась с членами патриотического клуба Павловского Посада
Рабочую встречу с членами Павлово-Посадского патриотического клуба провели депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике и куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Линара Самединова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось в ДК «Павлово-Покровский». Его участники обсудили главные направления деятельности клуба.
«Темами встречи стало увековечивание памяти бойцов Великой Отечественной войны, уточнение списка погибших для мемориала, восстановление семейных историй и подготовка краеведческих изданий», — говорится в сообщении.Гостьей мероприятия стала блокадница Земфира Петровна Матяшева. Она прочитала собравшимся свои стихи.