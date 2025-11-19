Для школьников Серебряных Прудов открыли «Каникулярные клубы первых»
Проект «Каникулярные клубы первых» реализуется в школе имени маршала В.И. Чуйкова в Серебряных Прудах. Для активистов «Движения Первых» проводят различные интеллектуальные конкурсы, творческие занятия, экскурсии и пр. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В первые дни каникул ребятам предложили проверить свои знания и смекалку, решая логические задачи и выполняя задания квиза, а также научили их создавать контент для соцсетей.
«Школьники тренировались писать посты, осваивали основы фотосъёмки и делали свои истории в соцсетях яркими и интересными», — говорится в сообщении.Кроме того, для активистов проводят экскурсии, причём не только в музеи, но и на предприятия, а также в различные учебные заведения, чтобы ребята узнавали о востребованных профессиях и специальностях.