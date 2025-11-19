В подмосковных Люберцах обновляют детский сад при школе № 26
В Люберцах приступают к капремонту дошкольного отделения школы № 26 на улице Коммунистическая, 12А. Подрядчик завершает демонтаж старых конструкций и скоро начнет общестроительные и отделочные работы, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Площадь детсада — 1 711 м². Здесь заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, зальют и уложат полы, поставят новые двери и освещение.
А еще обновят пищеблок, проложат водоснабжение, канализацию, отопление и электрические сети, выполнят фасадные и кровельные работы. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование.
Открыть обновленный после ремонта детский сад планируют в 2026 году.
