В подмосковных Люберцах обновляют детский сад при школе № 26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Люберцах приступают к капремонту дошкольного отделения школы № 26 на улице Коммунистическая, 12А. Подрядчик завершает демонтаж старых конструкций и скоро начнет общестроительные и отделочные работы, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.



Площадь детсада — 1 711 м². Здесь заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, зальют и уложат полы, поставят новые двери и освещение.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
А еще обновят пищеблок, проложат водоснабжение, канализацию, отопление и электрические сети, выполнят фасадные и кровельные работы. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленный после ремонта детский сад планируют в 2026 году.
Ирина Паршина

