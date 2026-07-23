Депутат Мособлдумы Ждан проверил ход ремонта на улице Горького в Пушкине
Участок улицы Горького от пересечения с Надсоновской до пересечения с улицей Чехова ремонтируют в Пушкине. Ход работ проверил депутат Московской областной Думы Михаил Ждан вместе с представителями профильных служб. Об этом сообщают в администрации муниципалитета.
Ремонт проводится по Народной программе партии «Единая Россия» в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Помимо обновления дорожного полотна в список работ входит организация дополнительных парковок, расширение дороги и строительство тротуаров в местах скопления воды», — сказал Ждан.Всего в текущем году в Пушкинском округе отремонтируют 11 дорог общей протяженностью около шести с половиной километров. Работы проведут в городах Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск, а также в посёлках Черкизово и Софрино.