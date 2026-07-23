На канализационных сетях Подмосковья за неделю устранили около 250 засоров
248 засоров ликвидировали на сетях канализации в девяти округах Московской области сотрудники Мособлводоканала за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Для борьбы с засорами используется каналопромывочная машина: это агрегат, который через гибкий рукав подаёт струю воды под сильным давлением. Если пробка, средний вес которой составляет около десяти килограммов мусора, не поддалась, специалисты задействуют вакуумные илососы.
«Основной причиной засоров является смывание в унитазы неподходящих для этого вещей — тканей, влажных салфеток, предметов гигиены и прочих нерастворимых материалов», — говорится в сообщении.Жителей региона призывают ответственно подходить к эксплуатации канализации и использовать раковину и унитаз исключительно по прямому назначению.