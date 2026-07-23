На дорогах в восьми округах Подмосковья восстановили освещение
Линии освещения вдоль региональных дорог отремонтировали специалисты Мосавтодора за неделю в восьми округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте фонари вновь зажгли на четвёртом километре Осташковского шоссе в Мытищах, на 68–м километре Каширского шоссе в Домодедове, на улице Найдова-Железова в Наро-Фоминске и на Дзержинской улице в Дзержинском», — говорится в сообщении.Кроме того, освещение починили у остановки «Веригинская развилка» в Сергиево-Посадском округе, на Центральной улице в селе Гжель Раменского округа и на дорогах в деревне Степанщино под Воскресенском и в деревне Васильевское округа Серпухов.