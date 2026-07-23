На дорогах в восьми округах Подмосковья восстановили освещение

23 июля 2026, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Линии освещения вдоль региональных дорог отремонтировали специалисты Мосавтодора за неделю в восьми округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте фонари вновь зажгли на четвёртом километре Осташковского шоссе в Мытищах, на 68–м километре Каширского шоссе в Домодедове, на улице Найдова-Железова в Наро-Фоминске и на Дзержинской улице в Дзержинском», — говорится в сообщении.