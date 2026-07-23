В Пушкине построят паркинг на 500 машин с постом скорой помощи

23 июля 2026, 10:43

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Наземный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, со встроенным постом скорой помощи и автомойкой возведут в составе ЖК «Публицист» на улице Зелёная Роща в Пушкине. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Здание паркинга будет семиэтажным и прямоугольным в плане.





«Пост скорой помощи со всеми необходимыми помещениями для медицинского персонала, водителей и техников займет часть первого этажа. Специально для медицинских машин там предусмотрены парковочные места увеличенного размера», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.