В Пушкине построят паркинг на 500 машин с постом скорой помощи
Наземный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, со встроенным постом скорой помощи и автомойкой возведут в составе ЖК «Публицист» на улице Зелёная Роща в Пушкине. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Здание паркинга будет семиэтажным и прямоугольным в плане.
«Пост скорой помощи со всеми необходимыми помещениями для медицинского персонала, водителей и техников займет часть первого этажа. Специально для медицинских машин там предусмотрены парковочные места увеличенного размера», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Автомойку также разместят на первом этаже. А на прилегающей территории планируется установить электрозарядную станцию.