Депутат назвал тех, кто заплатит за разбитую деревом машину
Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев разъяснил, кому придется компенсировать ремонт автомобиля после падения дерева во время снегопада и шквального ветра в Москве и Подмосковье. Он отметил, что ответ держит организация, чья зона обслуживания включает участок с насаждением. Об этом пишет «Лента.ру».
Если ствол рухнул во дворе многоквартирного дома, платить обязаны УК или ТСЖ. Если ЧП случилось у дороги или на тротуаре, ущерб возмещает муниципалитет. Парламентарий подчеркнул, что непогода не снимает вину с тех, кто не убрал сухое или аварийное растение. Сразу после происшествия он советует вызвать участкового и зафиксировать все повреждения. Потом нужно снять машину на фото и видео, а еще найти очевидцев. После оформления материалов владелец может заказать независимую экспертизу и узнать сумму ремонта.
Затем следует направить письменную претензию в управляющую организацию или в местную администрацию. Если денег не дадут, спор решит суд. Свищев добавил, что по обычному полису с опциями «угон» и «ущерб» падение дерева часто не входит в список рисков. При наличии нужного пункта страховая покроет расходы. Через иск можно взыскать цену ремонта, оплату экспертизы, услуги юриста и моральный вред. По словам депутата, суды нередко поддерживают автовладельцев в таких делах.
