В Ивановской области мигрант зверски избил и попытался изнасиловать школьницу
В Ивановской области мигрант избил и попытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Как сообщает Otdeln.ru, инцидент произошёл 22 апреля в городе Родники.
Мать девочки рассказала, что дочь отпросилась погулять, но позже прислала тревожное сообщение с просьбой о помощи. Женщина бросилась на поиски и возле одной из школ увидела ребёнка в крови: девушка пыталась вырваться из рук мужчины.
Родительница отбила дочь. Подоспевшие прохожие помогли скрутить злоумышленника до приезда полиции. По предварительным сведениям, всё началось в квартире, куда школьницу пригласила знакомая. Там на девушку напал мигрант, зверски избил её и попытался изнасиловать.
На крики о помощи никто из присутствующих не отреагировал. Пострадавшую госпитализировали, она получила серьёзные травмы и находится под наблюдением врачей. Подозреваемого задержали, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и роль каждого из участников вечеринки.
