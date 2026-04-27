Москвич нанял «киллеров» для похищения экс-жены, чтобы забрать себе её имущество

27 апреля 2026, 14:50

Суд в Москве приговорил мужчину к 5,5 годам колонии за попытку похитить экс-жену

В Москве суд приговорил мужчину за попытку похитить бывшую супругу в Уфе. Как сообщает прокуратура региона, мужчина хотел, чтобы экс-жена переоформила на него имущество. Для этого он задумал похищение и в октябре прошлого года начал искать исполнителей в столице.





На встречу с гражданином вместо реальных исполнителей пришли сотрудники правоохранительных органов.

«Фигурант заявил, что исполнители должны вынудить потерпевшую путем применения насилия и угроз написать обязательство по оформлению имущества на его имя», — говорится в публикации.