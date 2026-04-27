Москвич нанял «киллеров» для похищения экс-жены, чтобы забрать себе её имущество
Суд в Москве приговорил мужчину к 5,5 годам колонии за попытку похитить экс-жену
В Москве суд приговорил мужчину за попытку похитить бывшую супругу в Уфе. Как сообщает прокуратура региона, мужчина хотел, чтобы экс-жена переоформила на него имущество. Для этого он задумал похищение и в октябре прошлого года начал искать исполнителей в столице.
На встречу с гражданином вместо реальных исполнителей пришли сотрудники правоохранительных органов.
«Фигурант заявил, что исполнители должны вынудить потерпевшую путем применения насилия и угроз написать обязательство по оформлению имущества на его имя», — говорится в публикации.В разговоре с ними осужденный предоставил всё необходимое, пообещал иномарку в качестве оплаты и передал собеседникам 300 тысяч рублей предоплаты. После этого он несколько раз общался с «исполнителями» и требовал, чтобы они быстрее приехали в Уфу и воплотили план.
Правоохранители задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.