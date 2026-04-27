В Самарской области ветер перевернул едущий по трассе М5 грузовик с прицепом
На трассе М5 под Самарой сильный ветер снёс и перевернул грузовик с прицепом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
У села Утёвка боковой порыв ветра оторвал часть прицепа у грузовой машины. Конструкция развалилась в воздухе и улетела в кювет, после чего вихрь повалил и саму «Газель». Водитель потом собирал разлетевшиеся вещи и документы по всему полю.
Отмечается, что в регионах Поволжья штормовой ветер срывает крыши с домов, валит деревья на прохожих и машины. Порывы могут достигать 27 метров в секунду. В Самаре стихия повалила дерево на тротуар, когда мимо шли две школьницы. Одна девочка скончалась на месте. Вторую с множественными травмами доставили в больницу.
Ранее стало известно, что в Подмосковье создали оперативные штабы по ликвидации последствий снегопада.
