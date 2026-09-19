Депутат Рожнов проверил прозрачность выборов в Одинцове через видеостену ЦОН
Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Олег Александрович сравнил картинку на мониторах с реальной обстановкой на участках.
«За первые два дня голосования я лично объехал 43 избирательных участка, чтобы оценить всё «на земле». А сейчас пришёл в ЦОН и попросил вывести участки на видеостену. Картинка предельно чёткая и качественная: отлично видно урны для бюллетеней, работу членов комиссий, каждого голосующего», — рассказал Рожнов.Он подчеркнул значимость видеоконтроля для прозрачности выборов.
«Центр общественного наблюдения работает в Подмосковье уже не первый год, и такой формат доказал свою абсолютную эффективность», — подчеркнул политик.Депутат заявил, что большинство участков попадает в зону прямой онлайн-трансляции, на остальных ведётся непрерывная видеофиксация. Наблюдатели, кандидаты и журналисты могут лично убедиться в легитимности и прозрачности процедур.