Сопредседатель подмосковной «Деловой России» Харланов оценил контроль на выборах

19 сентября 2026, 18:02

оригинал Р. Харланов (Фото: Радио 1)

Сопредседатель подмосковного отделения «Деловой России» Роман Харланов обратил внимание на высокий уровень контроля на выборах в Московской области.





Как передаёт корреспондент «Радио 1», во второй день голосования он посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.

«Система мониторинга здесь потрясающая. Это колоссальная экономия времени: не нужно объезжать десятки участковых избирательных комиссий, чтобы проверить обстановку. В ЦОНе можно в реальном времени убедиться, что всё проходит строго по закону, оперативно разрешить любой спорный вопрос. Для Московской области создание такого центра – огромный шаг вперед. Когда своими глазами видишь, как работают сотни камер и насколько всё открыто, отпадают любые сомнения в честности выборов», – сказал Харланов.

«Выборы – это реальная возможность для любого гражданина высказать своё мнение, проголосовать за кандидата, программа которого ему ближе всего. Приходя на участки, мы формируем состав органов власти на всех уровнях – от местного совета до Госдумы. Это гарантирует, что интересы жителей будут качественно представлены в региональных и федеральных парламентах», – добавил Роман Харланов.