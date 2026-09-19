Депутат Мособлдумы Легков почувствовал праздничную атмосферу на участках

19 сентября 2026, 17:31

оригинал Фото: Радио 1

Депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Об этом сообщает корреспондент Радио 1.





Он посмотрел, как в режиме онлайн отслеживают ситуацию на избирательных участках и поделился впечатлениями о ходе голосования в Подмосковье.

«Я уже 10 лет на каждых выборах приезжаю в Центр общественного наблюдения. Сегодня было интересно посмотреть, как проходит голосование на ряде участках. Специалисты показали, как идёт круглосуточный видеомониторинг, как операторы реагируют на любые обращения и мгновенно устраняют мелкие недочёты. Посмотрел статистику онлайн-голосования – динамика отличная. Сам уже успел проголосовать и лично объехать целый ряд избирательных пунктов», – рассказал Легков.

«Условия на участках просто шикарные! Где-то угощают полевой кашей и чаем, где-то поют песни под аккордеон и танцуют. Везде царит атмосфера праздника. Очень здорово, что организаторы подготовили культурную программу и детские выступления – ведь люди приходят голосовать целыми семьями», – подчеркнул депутат.