Президент механического завода в Балашихе проголосовал на выборах дистанционно

19 сентября 2026, 17:27

оригинал Рустам Гатауллин (Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха)

Президент градообразующего предприятия «345 механический завод» Рустам Гатауллин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.





Рустам Мухтарович выбрал дистанционное электронное голосование и отметил, что для него важно было принять участие в процедуре.

«Выборы — это момент, когда каждый человек принимает решение самостоятельно. Для меня было важно не откладывать участие и сделать свой выбор в удобном для себя формате. Дистанционное голосование позволяет пройти эту процедуру без отрыва от рабочего графика», — сказал он.