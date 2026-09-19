Президент механического завода в Балашихе проголосовал на выборах дистанционно
Президент градообразующего предприятия «345 механический завод» Рустам Гатауллин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
Рустам Мухтарович выбрал дистанционное электронное голосование и отметил, что для него важно было принять участие в процедуре.
«Выборы — это момент, когда каждый человек принимает решение самостоятельно. Для меня было важно не откладывать участие и сделать свой выбор в удобном для себя формате. Дистанционное голосование позволяет пройти эту процедуру без отрыва от рабочего графика», — сказал он.Выборы депутатов в 2026 году идут три дня: 18, 19 и 20 сентября. Жители могут голосовать на избирательных участках, на дому, дистанционно электронно и по месту нахождения.