Депутат Сергей Пахомов оценил обновленную набережную Травинского озера в Пушкино

26 ноября 2025, 19:58

Видео: пресс-служба телеканала «Пушкино ТВ»

Депутат Государственной думы Сергей Пахомов посетил обновленную набережную Травинского озера в подмосковном Пушкино. Об этом сообщает телеканал «Пушкино ТВ».