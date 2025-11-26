Депутат Сергей Пахомов оценил обновленную набережную Травинского озера в Пушкино
Видео: пресс-служба телеканала «Пушкино ТВ»
Депутат Государственной думы Сергей Пахомов посетил обновленную набережную Травинского озера в подмосковном Пушкино. Об этом сообщает телеканал «Пушкино ТВ».
В ходе визита Пахомов лично оценил результаты масштабной реконструкции, которую провели в этом году. Работы полностью преобразили территорию. Строители проложили новые пешеходные дорожки, установили современные фонари и скамейки.
В результате набережная превратилась в комфортное общественное пространство. Теперь оно может стать одной из самых популярных зон отдыха для горожан. Депутат осмотрел новые элементы благоустройства и пообщался с местными жителями, которые уже гуляют по обновленной территории.
