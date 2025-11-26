В Подольске стартовали соревнования школьников по настольному теннису
Предварительный этап соревнований по настольному теннису Подольской школьной лиги стартовал в среду, 26 ноября, в ДК «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в играх приняли команды групп А и Б. сформированные по итогам жеребьёвки. В группа семь команд, в каждой из которых по три человека — два мальчика и одна девочка.
«Я играю в настольный теннис уже два года. Перед этими соревнованиями усиленно тренировался, отрабатывал подачу с подрезкой и быструю атаку справа. Настрой боевой — готов побеждать», – сказал ученик 11-го класса гимназии № 4 Дмитрий Смирнов.Соревнования для команд в группах В и Г проведут в декабре. А 30 января 2026 года состоятся игры плей-офф и финал.