Пушкинские депутаты пополнили «Коробку храбрости» в больнице им. В.Н. Розанова
Депутаты городского округа Пушкинский провели акцию социальной поддержки. Анна Дунаева, Александр Бушев и Андрей Ломов посетили педиатрическое отделение больницы им. В.Н. Розанова в городе Пушкино, чтобы пополнить «Коробку храбрости», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Коробка храбрости» – всероссийская акция, направленная на моральную поддержку проходящих лечение в больницах детей. Небольшие подарки из коробки они получают после болезненных и неприятных медицинских процедур – уколов, перевязок и осмотров.
Депутаты и активисты привезли в больницу развивающие игры, раскраски, карандаши, конструкторы, игрушки, наборы для творчества и книги. Всё это должно помочь отвлечь детей от лечения и создать позитивный настрой.
«Эту важную и душевную акцию мы проводим ежегодно. Маленькие пациенты нуждаются не только в качественном лечении, но и в позитивных эмоциях. Подарок, который они могут сами выбрать из «Коробки храбрости», помогает им справиться со стрессом, даёт сил для выздоровления», – отметила Дунаева.Помимо этого, депутаты побывали в детской поликлинике Пушкинской клинической больницы им. А.М. Розанова в Ивантеевке.