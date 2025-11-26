Пушкинские депутаты пополнили «Коробку храбрости» в больнице им. В.Н. Розанова

26 ноября 2025, 18:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский / Анна Дунаева

Депутаты городского округа Пушкинский провели акцию социальной поддержки. Анна Дунаева, Александр Бушев и Андрей Ломов посетили педиатрическое отделение больницы им. В.Н. Розанова в городе Пушкино, чтобы пополнить «Коробку храбрости», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





«Коробка храбрости» – всероссийская акция, направленная на моральную поддержку проходящих лечение в больницах детей. Небольшие подарки из коробки они получают после болезненных и неприятных медицинских процедур – уколов, перевязок и осмотров.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский / Анна Дунаева



Депутаты и активисты привезли в больницу развивающие игры, раскраски, карандаши, конструкторы, игрушки, наборы для творчества и книги. Всё это должно помочь отвлечь детей от лечения и создать позитивный настрой.

«Эту важную и душевную акцию мы проводим ежегодно. Маленькие пациенты нуждаются не только в качественном лечении, но и в позитивных эмоциях. Подарок, который они могут сами выбрать из «Коробки храбрости», помогает им справиться со стрессом, даёт сил для выздоровления», – отметила Дунаева.