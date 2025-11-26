В Пушкине задержали мошенника, четыре месяца воровавшего в гипермаркете

26 ноября 2025, 18:47

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны задержали 44-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Стражи порядка на маршруте патрулирования получили сигнал тревоги из охраняемого строительного гипермаркета, расположенного на Красноармейском шоссе.

«Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что посетитель задумал приобрести товар по более низкой цене. Для этого он обманул систему самообслуживания – выбрал строительную смесь более чем за 30 тысяч рублей и переклеил штрих-коды с других товаров со значительно меньшей стоимостью.