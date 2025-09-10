В Раменском завершили косметический ремонт подъезда дома на ул. Космонавтов
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал результаты масштабного обновления первого подъезда жилого дома на ул. Космонавтов. Ремонт продолжался два месяца и включал полное преображение входной зоны, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Специалисты обновили входную группу и уложили новое плиточное покрытие на полу. Стены и потолки покрасили, установили новые оконные блоки и современные почтовые ящики, смонтировали энергоэффективные светодиодные светильники.
Цветовое решение для обновлённого подъезда выбирали жильцы. По словам Малышева, администрация округа считает комфорт жителей приоритетным направлением работы и уделяет особое внимание благоустройству общих пространств в многоквартирных домах.
Читайте также: