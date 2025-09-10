Капремонт корпуса больницы в Раменском завершат в I квартале 2026 года

10 сентября 2025, 18:19

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев держит на личном контроле ход капремонта терапевтического корпуса Центральной районной больницы на ул. Махова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Палаты будут рассчитаны на три койко-места. Предусмотрены помещения для маломобильных граждан. Работы идут полным ходом.



Фото: Раменский медиацентр

Специалисты приступили к отделке фасада, завершают монтаж оконных блоков. В ближайшее время планируется начать укладку плитки, обустройство теплотрассы и водопровода. На объекте работают порядка 200 специалистов и три единицы спецтехники.

«Буду продолжать внимательно следить за ходом работ на каждом этапе, чтобы всё было выполнено качественно и срок», – пообещал Малышев.