Депутаты обсудили актуальные вопросы с жителями Пушкинского округа

23 июля 2026, 18:55

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и член Совета депутатов Пушкинского округа Екатерина Потёмкина посетили в микрорайон Софьино-1. Они проверили ход ремонта местной школы и пообщались с родителями учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В здании не только обновляют стены, крышу и инженерные коммуникации, но и меняют планировку.





«Потоки младших и старших классов будут разделены. Теперь ученики младшей школы будут учиться и питаться отдельно от старшеклассников», — рассказал Ждан.