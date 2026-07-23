Депутаты обсудили актуальные вопросы с жителями Пушкинского округа
Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и член Совета депутатов Пушкинского округа Екатерина Потёмкина посетили в микрорайон Софьино-1. Они проверили ход ремонта местной школы и пообщались с родителями учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В здании не только обновляют стены, крышу и инженерные коммуникации, но и меняют планировку.
«Потоки младших и старших классов будут разделены. Теперь ученики младшей школы будут учиться и питаться отдельно от старшеклассников», — рассказал Ждан.После осмотра школы разговор с жителями продолжился в сквере. Собравшиеся обсудили развитие транспортной и спортивной инфраструктуры микрорайона, а также подняли проблему питбайков — на них любят кататься дети и зачастую выезжают на проезжую часть. Депутат Ждан заявил, что для решения этой проблемы питбайки нужно признать полноценным транспортом: тогда на управление ими будут распространяться все правила и ограничения.