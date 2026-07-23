Обновлённая гимназия №5 «Интеллект» в Дзержинском примет учеников уже 1 сентября

23 июля 2026, 18:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В гимназии №5 «Интеллект» в Дзержинском завершается капитальный ремонт. Ход работ проверили глава городского округа Люберцы Владимир Волков, представители родительского сообщества и педагоги, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Школа в Дзержинском – самый большой объект образования, который при поддержке губернатора Андрея Воробьёва вошёл в государственную программу обновления на 2026 год. Подрядчик также «прорубил» окна в помещении бассейна, что сделало его светлее и уютнее. Восстановлен зал для занятий хореографией. В ходе капремонта заменили кровлю и инженерные коммуникации. Сейчас завершают монтаж фасада, ведут внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Подрядчик учёл пожелания учителей и родителей сохранить деревянные панно.

«Важно, что исторические панно на стенах актового зала по просьбам педагогов и родителей сохранили. Подрядчик отреставрировал их и в ближайшее время вернёт на прежнее место», – рассказал Волков.