Обновлённая гимназия №5 «Интеллект» в Дзержинском примет учеников уже 1 сентября
В гимназии №5 «Интеллект» в Дзержинском завершается капитальный ремонт. Ход работ проверили глава городского округа Люберцы Владимир Волков, представители родительского сообщества и педагоги, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Школа в Дзержинском – самый большой объект образования, который при поддержке губернатора Андрея Воробьёва вошёл в государственную программу обновления на 2026 год. Подрядчик также «прорубил» окна в помещении бассейна, что сделало его светлее и уютнее. Восстановлен зал для занятий хореографией. В ходе капремонта заменили кровлю и инженерные коммуникации. Сейчас завершают монтаж фасада, ведут внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории.
Подрядчик учёл пожелания учителей и родителей сохранить деревянные панно.
«Важно, что исторические панно на стенах актового зала по просьбам педагогов и родителей сохранили. Подрядчик отреставрировал их и в ближайшее время вернёт на прежнее место», – рассказал Волков.Обновлённая гимназия №5 «Интеллект» откроется для учеников уже 1 сентября этого года.