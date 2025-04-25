Депутаты передали в Детский центр им. Рошаля средства ухода от многодетной мамы

Видео: пресс-служба администрации г. о. Красногорск.
Депутат Мособлдумы Роман Володин и руководитель фракции партии единороссов в местном Совете депутатов Богдан Андриянов посетили Детский медицинский центр имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Сторонница единороссов, мама четверых детей Марина Александровна передала через депутатов в центр большую партию подгузников для малышей, проходящих лечение в областном центре», – рассказали в администрации.Там отметили, что этот жест поддержки стал символом заботы о маленьких пациентах и внимания к их нуждам.
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