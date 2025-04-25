Депутаты передали в Детский центр им. Рошаля средства ухода от многодетной мамы

На Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» состоялась панельная дискуссия «Имущественные торги: тайное становится явным». Она была посвящена реализации государственного и муниципального имущества на торгах, сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московкой области. XX юбилейный форум проходит в Санкт-Петербурге.