Подмосковный нарколог Холдин раскрыл опасность курения после прививки

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Вакцинация – наиболее надёжная защита от различных заболеваний и их осложнений. Однако стоит помнить, что до и после вакцинации многого нельзя делать, сообщил главный внештатный специалист, психитар-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Вакцины тренируют иммунную систему выработке специфических антител. Однако вакцины содержат только убитые или ослабленные формы возбудителей болезни – вирусов или бактерий, – которые не приводят к заболеванию и не создают риска осложнений. Но стоит помнить, что воздействие сигарет или электронных гаджетов, а также употребление алкоголя сильно ослабляют иммунную систему. А это негативно влияет на иммунный ответ на вакцинацию», – пояснил Холдин, слова которого приводят в пресс-службе Минздрава Подмосковья.Врач добавил, что курение после вакцинации может стать дополнительным стрессом для организма и обострить возможные побочные эффекты.
В подмосковном Минздраве напомнили, что сейчас проходит неделя осведомлённости о важности иммунопрофилактики в честь Всемирной недели иммунизации.
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Лора Луганская