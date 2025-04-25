Подмосковный нарколог Холдин раскрыл опасность курения после прививки

«Мы видим, как история и будущее космической отрасли сходятся в таких памятных событиях, вдохновляя молодое поколение на научные открытия и великие свершения. (…) Горжусь тем, что Павлово-Посадский округ становится площадкой для мероприятий такого уровня. Мы будем и дальше поддерживать стремление наших жителей к развитию науки, образования и техники», — сказал Денис Семёнов.