Робот Светлана с начала года предложил продлить рецепты льготникам более 50 тыс. раз

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковный помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана предложил продлить рецепт на льготные лекарства более 50 тыс. раз. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Робот обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись. Кроме того, Светлана совершает исходящие вызовы, приглашая на диспансеризацию, напоминает пациенту о визите к врачу. А в прошлом году в Подмосковье стартовал пилотный проект: Светлана звонит пациентам, напоминает о продлении электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приёме у врача или через чат-бот в Telegram.
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«Мы опробовали пилотный проект в трёх городских округах Подмосковья и получили положительный отклик жителей. Сейчас мы распространили проект на весь регион. Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию, что позволяет сэкономить время на посещении поликлиники. Всего с начала года робот предложил продлить рецепт на льготные лекарства более 50 тыс. раз», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приёме у врача или через чат-бот в Telegram.
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Лора Луганская