В МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с критическим нарушением сердечного ритма

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. Краснопольского помогли стать мамой женщине с нарушением сердечного ритма. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОНИИАГ поступила 37-летняя женщина на 33-й недели беременности. У пациентки наблюдалось выраженное сердцебиение в сочетании с неполной блокадой проводящих путей сердца.
Жалобы на аномальное сердцебиение стали преследовать пациентку с первого триместра беременности. Сложные нарушения проводимости были вызваны гормональной и физиологической перестройкой организма.
Однако через несколько недель у женщины вновь развилось критически высокое сердцебиение – до 240 ударов в минуту. Она была экстренно родоразрешена с помощью кесарева сечения.
На свет появился здоровый мальчик весом 2450 г и ростом 43 см. После родов сердечный ритм пациентки восстановился. Сейчас она чувствует себя хорошо.
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Жалобы на аномальное сердцебиение стали преследовать пациентку с первого триместра беременности. Сложные нарушения проводимости были вызваны гормональной и физиологической перестройкой организма.
«Мы не могли применить традиционную антиаритмическую терапию, так как она могла усугубить проблемы с сердцем. После обследования и консультации с врачами-гинекологами было решено пролонгировать беременность в условиях стационара. Пациентке назначили лечение для улучшения обменных процессов в сердце», – рассказал кардиолог МОНИИАГ Сергей Мравян.Благодаря терапии частоту сердечных сокращений удалось снизить, а беременность продлить до 37-й недели.
Однако через несколько недель у женщины вновь развилось критически высокое сердцебиение – до 240 ударов в минуту. Она была экстренно родоразрешена с помощью кесарева сечения.
На свет появился здоровый мальчик весом 2450 г и ростом 43 см. После родов сердечный ритм пациентки восстановился. Сейчас она чувствует себя хорошо.
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Лора Луганская