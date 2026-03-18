Депутаты предложили ограничить в Подмосковье продажу топлива несовершеннолетним

18 марта 2026, 19:14

оригинал Олег Рожнов (Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме)

«Единая Россия» внесла предложение ограничить в Подмосковье продажу топлива несовершеннолетним. Такую инициативу выдвинули на круглом столе, организованном фракцией партии в Мособлдуме, сообщили в пресс-службе аппарата фракции.