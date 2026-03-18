Депутаты предложили ограничить в Подмосковье продажу топлива несовершеннолетним
«Единая Россия» внесла предложение ограничить в Подмосковье продажу топлива несовершеннолетним. Такую инициативу выдвинули на круглом столе, организованном фракцией партии в Мособлдуме, сообщили в пресс-службе аппарата фракции.
Депутаты, представители регионального правительства, эксперты и общественники обсудили ужесточение контроля за ездой детей и подростков на спортивных мотоциклах. Цель – предотвратить аварийность на дорогах. По данным ГИБДД, за последние три года число ДТП с участием спортивной мототехники увеличилось в четыре раза.
Питбайки с двигателем классифицируются как спортинвентарь. Использовать их разрешено только на спортивных трассах. Однако это не останавливает подростков и их родителей – продажи питбайков растут. Между тем эта техники не приспособлена к дорожным условиям: у неё нет фар, габаритов, поворотников и звукового сигнала.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова поддержала идею ограничения продажи топлива детям. А зампред Мособлдумы Олег Рожнов сообщил, что разработка соответствующего законопроекта находится на финальной й стадии. На рассмотрение Мособлдумы «Единая Россия» внесёт его уже в апреле. Кроме того, в ближайшее время фракция регионального парламента попросит Госдуму ускорить принятие федерального закона по ограничению использования питбайков детьми.
Закон предполагает разрешить продажу таких транспортных средств, только если несовершеннолетний прошёл обучение в мотошколе. Документ также устанавливается запрет на выезд на питбайках на дороги общего пользования. Их использование хотят разрешить только в специально отведённых местах.
