Единороссы Подмосковья предложили ужесточить правила использования питбайков детьми

18 марта 2026, 18:41

Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

В подмосковной «Единой России» предложили ужесточить правила передвижения детей на питбайках. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата фракции партии в Мособлдуме.





Участники круглого стола, который фракция провела в региональном парламенте, обсудили такие меры, как запрет на продажу топлива несовершеннолетним, регулирование онлайн-продаж и усиление ответственности родителей. В заседании участвовали представители власти, силовых ведомств, экспертного и профессионального сообществ. Инициативы призваны снизить аварийность, защитить детей и других участников дорожного движения от ДТП.



Ситуация требует принятия экстренных мер. Только за прошлый год в авариях со спортивными мотоциклами пострадали более 2000 человек, погибли 30 подростков. Количество таких ДТП выросло на треть.



В апреле фракция «Единая Россия» вынесет на рассмотрение Мособлдумы законопроект о запрете продажи топлива несовершеннолетним.

«Количество ДТП с участием питбайков стремительно растёт. Родители покупают детям эти мотоциклы, не контролируя их использование, а дети часто не осознают всей опасности. Наша цель – оперативно принять закон и спасти жизни подростков. Аналогичная мера уже введена в некоторых регионах. В результате число ДТП с участием детей там сократилось более чем на 30%», – отметил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

«Повышенные штрафы за повторное нарушение усилят ответственность родителей. Ещё одна действенная мера – конфискация транспортного средства. Следующий шаг – ограничения для электрических средств передвижения», – сказал Сибатулин.