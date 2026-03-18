Московская область стала лидером по переселению из аварийного жилья
В Подмосковье благодаря народной программе «Единой России» за пять лет из аварийного жилья в новое переехали более 30 000 человек. В регионе расселено свыше 500 000 квадратных метров непригодных для проживания квартир, сообщил член фракции единороссов в Госдуме Сергей Колунов.
До 2032 года запланировано переселить ещё почти 43 000 жильцов 700 000 «квадратов» жилого фонда, признанного аварийным.
«Решение жилищных проблем граждан – один из приоритетов народной программы «Единой России». В 2025 году в масштабах всей страны из аварийки переселили 98 000 человек при плане в 7700. Подмосковье – в числе лидеров. Только в прошлом году из аварийного жилья расселили порядка 11 000 человек. Аналогичный результат ожидаем и в 2026», – сказал парламентарий.По словам Колунова, для решения вопроса ведётся постоянная законодательная работа. Вместе с Минстроем страны фракция «Единая Россия» в Госдуме продолжает прорабатывать законодательные инициативы, призванные донастроить программы переселения.
Нередко благодаря программе жители получают не равноценные метры, а расширяют жилплощадь в соответствии с существующими нормативами. Так, семье жительницы Электрогорска Олеси Злобовой, участвующей в программе, дали квартиру площадью вдвое больше прежней.
«Раньше мы ютились в комнате площадью всего 23 квадратных метра в старом доме, бытовые условия оставляли желать лучшего. Благодаря программе получили жилищный сертификат почти на два миллиона рублей. Всё оформили очень быстро, и результат превзошёл ожидания. Мы переехали в просторную двухкомнатную квартиру в новостройке», – отметила Злобова.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал самым востребованным способом переселения из аварийного жилья сертификаты, которые позволяют жителям сразу выбрать квартиру в удобном для себя месте, не дожидаясь строительства нового дома. По нему можно приобрести готовое жилье в новостройке в любом округе региона с отделкой, без неё или в ипотеку.