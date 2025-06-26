Депутаты проверили ход капремонта двух домов в городе Пушкино
Депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил ход работ по капремонту нескольких многоквартирных домов в городе Пушкино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«Областной парламентарий осмотрел дома №15 и №17 по Московскому проспекту. В осмотре приняли участие также депутаты местного Совета депутатов. Представитель управляющей компании подробно рассказал о текущих работах. По условиям контракта, они должны быть полностью завершены к концу года. Приоритет – ремонт кровли. Параллельно идут работы на фасадах», – пояснили в администрации.Решение о проведении в доме масштабных работ принимает региональный оператор – Фонд капитального ремонта. В каждом регионе России действует своя программа капремонта МКД. В Подмосковье она – самая масштабная и действует с 2014 года. В программу включено более 44 тыс. домов.
В рамках программы ремонтируют фасады, кровли, фундаменты, подвалы, инженерные коммуникации, системы газоснабжения, заменяют лифты. За выполнением программы в регионе следит правительство Московской области. Ход работ контролируют и представители законодательного органа власти.