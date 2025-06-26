На автобусных остановках в Пушкине разместили 66 цветочных кашпо

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Кашпо с цветами-однолетниками устанавливают на остановках общественного транспорта в подмосковном Пушкине. На сегодняшний день размещено уже 66 таких элементов декора. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«В настоящее время проводим монтаж декоративных кашпо с цветочной рассадой на центральных дорогах города Пушкино, на автобусных остановках. По шесть кашпо уже разместили на одиннадцати остановках», — рассказала мастер МКУ «Пушкинское городское хозяйство» Екатерина Гарькина.
Цветочные кашпо будут украшать город до сентября. Жителей и гостей Пушкина просят бережно относиться к живым элементам декора, чтобы они сохраняли ухоженный вид.

В рамках благоустройства в городе также проводится уборка мусора и покос травы.
Лев Каштанов

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