На автобусных остановках в Пушкине разместили 66 цветочных кашпо
Кашпо с цветами-однолетниками устанавливают на остановках общественного транспорта в подмосковном Пушкине. На сегодняшний день размещено уже 66 таких элементов декора. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящее время проводим монтаж декоративных кашпо с цветочной рассадой на центральных дорогах города Пушкино, на автобусных остановках. По шесть кашпо уже разместили на одиннадцати остановках», — рассказала мастер МКУ «Пушкинское городское хозяйство» Екатерина Гарькина.Цветочные кашпо будут украшать город до сентября. Жителей и гостей Пушкина просят бережно относиться к живым элементам декора, чтобы они сохраняли ухоженный вид.
В рамках благоустройства в городе также проводится уборка мусора и покос травы.