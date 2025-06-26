На автобусных остановках в Пушкине разместили 66 цветочных кашпо

26 июня 2025, 12:24

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Кашпо с цветами-однолетниками устанавливают на остановках общественного транспорта в подмосковном Пушкине. На сегодняшний день размещено уже 66 таких элементов декора. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«В настоящее время проводим монтаж декоративных кашпо с цветочной рассадой на центральных дорогах города Пушкино, на автобусных остановках. По шесть кашпо уже разместили на одиннадцати остановках», — рассказала мастер МКУ «Пушкинское городское хозяйство» Екатерина Гарькина.