Глава Пушкинского округа посетил проект «Умные каникулы» на базе гимназии №10
Пушкинский округ принимает участие в реализации регионального проекта умные каникулы. Площадку проекта, открытую на базе № 10 в городе Пушкино, посетил глава округа Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Программа проекта включает пять направлений: интеллектуальное, спортивное, культурное, патриотическое и общественно-активное. Школьники посещают различные предприятия и организации округа, встречаются с интересными людьми, участвуют в спортивных мероприятиях. Кроме того, в этом году для участников проекта организуют «Математические бои», — говорится в сообщении.В активностях проекта принимают участие более 900 человек. Это около 70% учеников со второго по восьмой и десятых классов.