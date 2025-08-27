Депутаты Пушкинского округа осмотрели очистные сооружения в посёлке Лесной

27 августа 2025, 16:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула и его заместитель Николай Михайлин проверили работу очистных сооружений в посёлке Лесной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Депутаты прошли по всему технологическому циклу и увидели, как происходит очистка канализационных вод. Проверка показал эффективность системы.





«Мы будем и дальше следить за работой служб, но сейчас хотим заверить, что очистные сооружения работают надежно и соответствуют всем нормам», — заявил Артем Садула.