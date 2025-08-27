Депутаты Пушкинского округа осмотрели очистные сооружения в посёлке Лесной
Председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула и его заместитель Николай Михайлин проверили работу очистных сооружений в посёлке Лесной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Депутаты прошли по всему технологическому циклу и увидели, как происходит очистка канализационных вод. Проверка показал эффективность системы.
«Мы будем и дальше следить за работой служб, но сейчас хотим заверить, что очистные сооружения работают надежно и соответствуют всем нормам», — заявил Артем Садула.Очистка воды проводится в несколько этапов. Сначала вода с канализационно-насосной станции попадает в камеру гашения скоростей, а затем на песколовки: там оседают все тяжёлые минеральные примеси. После этого вода поступает в резервуары-аэротенки, где её в течение нескольких часов насыщают кислородом и смешивают с активным илом. Здесь микроорганизмы убирают из воды все органические примеси. Затем воду с илом помещают в отстойники, где ил оседает, а воду отправляют на хлорирование и дехлорирование.