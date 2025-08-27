Капремонт гимназии №3 в Ивантеевке завершат в срок

27 августа 2025, 15:43

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Глава Пушкинского Максим Красноцветов вместе с коллегами проверил ход работ по капремонту гимназии №3 в Ивантеевке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На объекте работают более 150 человек. Внутренняя отделка почти завершена, осталось провести благоустройство территории.

«Губернатор региона Андрей Воробьёв ставит перед нами задачу завершить все ремонтные работы образовательных учреждений к началу нового учебного года. 1 сентября дети должны пойти в школу. Капремонт – это процесс, в котором участвует множество смежных организаций. В середине лета мы поняли, что несколько заводов-изготовителей, поставляющих детали, не сделают это вовремя. Параллельно мы искали различные варианты развития событий. В итоге все материалы и комплектующие сейчас находятся на объекте», – поделился Красноцветов.