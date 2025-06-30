Депутаты Пушкинского округа проверили работу подростковой трудовой бригады
Подросткам Пушкинского городского округа предоставили возможность получить рабочий опыт в летней трудовой бригаде. Работу ребят в Ивантеевке проверили депутаты окружного Совета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Трудовая бригада Ивантеевки наводит порядок в скверах и на улицах.
«Эта работа воспитывает у ребят такие качества, как трудолюбие, ответственность и пунктуальность. В конце месяца ребята, конечно, получают заработную плату — как на настоящей работе», — отметил председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артём Садула.Особое внимание ребята уделяют уборке в зелёных зонах и у воды: там чаще всего отдыхают люди, поэтому скапливается много мусора. Рабочий день начинается в 9:00 и заканчивается в 11:00. А если идёт дождь, отряд собирается в молодёжном центре «Точка притяжения», где ребята проводят квесты и викторины и обсуждают фильмы.
Записаться в трудовую бригаду может любой желающий подросток от 14 лет.