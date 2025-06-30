Депутаты Пушкинского округа проверили работу подростковой трудовой бригады

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Подросткам Пушкинского городского округа предоставили возможность получить рабочий опыт в летней трудовой бригаде. Работу ребят в Ивантеевке проверили депутаты окружного Совета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Трудовая бригада Ивантеевки наводит порядок в скверах и на улицах.

«Эта работа воспитывает у ребят такие качества, как трудолюбие, ответственность и пунктуальность. В конце месяца ребята, конечно, получают заработную плату — как на настоящей работе», — отметил председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артём Садула.
Особое внимание ребята уделяют уборке в зелёных зонах и у воды: там чаще всего отдыхают люди, поэтому скапливается много мусора. Рабочий день начинается в 9:00 и заканчивается в 11:00. А если идёт дождь, отряд собирается в молодёжном центре «Точка притяжения», где ребята проводят квесты и викторины и обсуждают фильмы.

Записаться в трудовую бригаду может любой желающий подросток от 14 лет.
Лев Каштанов

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