В Подольске День молодёжи отпраздновали более 5 тысяч человек
Праздник, повещённый Дню молодёжи, провели в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Участие в мероприятии приняли более 5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В парке было открыто около 20 интерактивных площадок. Гости могли поиграть в лазертаг, собрать на скорость автомат Калашникова, попробовать свои силы в метании ножей, принять участие в соревновании по брейк-дансу и пр.», — говорится в сообщении.В рамках праздника состоялось награждение активистов молодёжных организаций, а также специалистов по работе с молодежью. Награды вручали председатель окружного Совета депутатов округа Алексей Никулин и первый замглавы округа Александр Мамлай.
А лучшие музыкальные коллективы округа Подольск выступили на праздничном концерте.