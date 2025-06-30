В Подольске День молодёжи отпраздновали более 5 тысяч человек

30 июня 2025, 12:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Праздник, повещённый Дню молодёжи, провели в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Участие в мероприятии приняли более 5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«В парке было открыто около 20 интерактивных площадок. Гости могли поиграть в лазертаг, собрать на скорость автомат Калашникова, попробовать свои силы в метании ножей, принять участие в соревновании по брейк-дансу и пр.», — говорится в сообщении.