Депутаты Пушкинского проверили ход дорожного ремонта в округе
Дорожники проводят капитальный ремонт улицы Энтузиастов в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино. Ход работ проверили члены местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
В настоящее время на участке площадью 7499 квадратных метров завершено фрезерование старого покрытия, подготовка основного разворотного круга и асфальтирование тротуара.
«Работы ведутся в соответствии с планом, качество выполнения – на должном уровне. Пообщался с местными жителями, которые ежедневно пользуются этой дорогой: они положительно оценивают уже выполненные работы и с нетерпением ждут завершения ремонта», — отметил по итогам осмотра председатель окружного Совета депутатов Артём Садула.Сейчас на дороге меняют асфальтобетонное покрытие, устанавливают бортовые камни и обустраивают разворотный круг для автобусов. В ближайшее время начнётся укладка асфальта на проезжей части.